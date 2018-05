Moederdagwandeling Oranjewoud

De Werkgroep Oud Heerenveen heeft een belangrijke traditie in ere te houden, en dat is die van de jaarlijkse Moederdagwandeling door Oranjewoud. Dit jaar valt Moederdag op zondag 13 mei.

Om 10.00 uur ’s morgens, voor sommige moeders en gezin heel vroeg, start de wandeling onder leiding van een deskundige gids vanaf het monument tegenover Golden Tulip Tjaarda.



Oranjewoud heeft een rijke historie waarover veel is te vertellen. De gids leidt de deelnemers langs de statige gebouwen en de schitterend aangelegde parken. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Voor vaders/kinderen is het misschien een idee na afloop van de rondleiding moeder te trakteren op een hapje en/of drankje.

De kosten bedragen € 5,00 per persoon. Donateurs en jongeren tot 16 jaar betalen € 2,50. Graag bij de gids met gepast geld betalen. Aan de wandeltocht kunnen maximaal 20 personen deelnemen.



Aanmelden voor deze rondwandeling kan tot uiterlijk vrijdag 11 mei om 12.00 uur bij VVV- Heerenveen, telefonisch (0513 - 62 55 55) of mail balie@heerenveenmuseum.nl. Het maximum aantal deelnemers is 20 personen.

Voor meer informatie en activiteiten van Werkgroep Oud Heerenveen is te vinden op www.werkgroepoudheerenveen.nl