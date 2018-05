Eerste editie BLAZE! Festival in centrum Heerenveen 

Het Friese Haagje is een nieuw evenement rijker. Op zaterdag 26 en zondag 27 mei vindt de eerste editie plaats van het muziekfestival BLAZE!



De organisatie is in handen van Bigband Heerenveen en dweilorkest De Glasblazers. In café ’t Houtsje aan de Oude Koemarkt lichten Frank Dijkstra en Wiep van der Meulen de plannen toe. Dijkstra is trompettist en voorzitter van De Glasblazers en Van der Meulen bassist en voorzitter van Big Band Heerenveen.



Ze blikken vol enthousiasme vooruit, want BLAZE! is een festival dat voor beide groepen heel wat uitdagingen biedt. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt dat steevast in het laatste weekend van mei plaatsvindt.



Volgens de beide muzikanten dekt naam van het festival de lading helemaal: ,,Het grootste gedeelte van onze bands bestaat uit blazers. Ze blazen op instrumenten als trompet, trombone en saxofoon. Maar je zou ook kunnen zeggen: BLAZE! Oftewel: meedoen.’’



Van der Meulen: ,,Zowel zaterdag als zondag wordt het middagprogramma ingevuld met blaasorkesten die lopend door de winkelstraten van het centrum trekken.’’ Die straatparade is zaterdag een opwarmertje voor het spektakel dat vanaf een uur of half vijf plaats vindt op een groot podium voor Crackstate op de Oude Koemarkt.

Het startschot wordt gegeven door de bigband CUE uit Leeuwarden die samen met bluesheld Jack Bottleneck voor een bijzonder optreden zal zorgen. Vervolgens is de beurt aan het Heerenveense schoolorkest de Fedde Schurer Bigband.

Daarna volgt een reünie concert van de legendarische Heerenveense formatie Broadway. Deze groep ontstond in september 1982 tijdens een sessieavond in muziekcafé De Breede Weg, indertijd gerund door Oene en Fokje Wagenaar. Broadway is de vertaling van de “Breede Weg”.



De muzikanten kwamen uit drie bestaande bands in Heerenveen. De Frisian Train Bluesband, Marco’s Allstar Swingband en de Redband. Broadway bestond oorspronkelijk uit 11 muzikanten, die hun sporen in de muziekwereld ruimschoots hadden verdiend. Naar verluidt is saxofonist Erik de Boer er in geslaagd om alle oud-leden weer bijeen te krijgen voor deze reünie. De groep genoot faam in de wijde regio van Heerenveen door z’n mix van aanstekelijke jazz, latin en blues. Grote inspiratiebron was de muziek uit de film Blues Brothers. Nummers als Peter Gunn Theme en Soul Man van Sam & Dave zullen tijdens de reünie ongetwijfeld voorbij komen.



Uiteraard zullen de Bigband Heerenveen en De Glasblazers ook optredens verzorgen. Daarbij krijgt de laatste groep assistentie van zanger William Kersten. Dijkstra: ,,We zijn onder leiding van Anne Oosterhaven met De Glasblazers al een tijd een andere koers aan het varen. We zetten de lijn voort die ook was te horen in ons theaterprogramma Night In Vegas. Meer verdieping dus. Dat willen we ook laten horen op het BLAZE! festival.’’



Big Band Heerenveen beschikt in de personen van Anna Siet Algra en Maaike Sanders over twee zangeressen die hun mannetje staan en voor het nodige vuurwerk zullen zorgen. Maar daarmee is de koek nog lang niet op, want gezamenlijk zullen beide orkesten zorgen voor een knallende uitsmijter. Dat betekent dat er meer dan 30 muzikanten op het podium staan die van plan zijn het onderste uit de kan te halen.

Ook de horecaondernemers aan Achter de Kerk spelen een belangrijke rol bij het festival, benadrukken Dijkstra en Van der Meulen. ,,Zij zorgen tijdens het festival voor de culinaire invulling met proeverijen, buitenkeukens en een biertap.



Zondag is de tweede dag van BLAZE! en ook dan zijn de winkels open en is er weer een braderie in het centrum. Vanaf het middaguur start het muziekprogramma met diverse looporkesten. Ook Bigband Heerenveen ‘loopt mee’. ,,We willen met dit festival echt groeien,’’ stellen Dijkstra en Van der Meulen. ,,In de komende jaren willen we muziekgenres verbinden en er ook andere partijen bij betrekken, zoals de muziekschool. Op die manier ontstaat er iets heel moois. Maar we willen niet al te grootschalig worden. Het moet gezellig blijven met lekker eten, drinken en luisteren naar jazz, blues en brassmuziek in een donkerbruin sfeertje.’’



Zaterdag 12:00 – 01:00 / Zondag 12:00 – 17:00