De Uitdaging: "Vrouwen inspireren en verbinden"

De stuurgroep van De Vrouwenkamer bestaat uit Froukje Nijholt, Coby van der Laan, Jos Aarnoudse, Anneke Boven en Nanette Kalisvaart. Laatstgenoemde neemt 25 mei afscheid en wordt opgevolgd door Anne-Marie Krap. Het idee voor De Vrouwenkamer ontstond na afloop van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2002. Coby van der Laan en Froukje Nijholt stonden na te praten en kwamen tot de conclusie dat het jammer was dat er zo weinig vrouwen in de gemeenteraad kwamen. “Toen ontstond het idee dat we iets zouden moeten doen om vrouwen te activeren. Ze een steuntje in de rug te geven om ook actief te worden als het gaat om verantwoordelijkheid nemen in bestuurlijke functies en lef te tonen”, zegt Coby van der Laan.

2003

“Het was niet alleen het aantal vrouwen in de gemeenteraad. Ook vrouwen op scholen bijvoorbeeld. Ze zijn wel leesmoeder, maar als er dan een bestuursfunctie vrijkomt, dan zetten ze vaak een stapje terug”, zegt Froukje Nijholt. Volgens Van der Laan komt dat doordat vrouwen vaak iets al willen kunnen voordat ze ergens aan beginnen en mannen er vrijer instappen. Van der Laan stuurde vervolgens een mail naar alle vrouwen in de gemeenteraad met de vraag of ze dit idee wilden ondersteunen. Er kwam één reactie, van Hélène Boot. Zij wilde samen met Nijholt en Van der Laan het idee verder brengen. Met z’n drieën startten ze in 2003 De Vrouwenkamer.

Gastspreeksters

In februari van 2003 was de eerste bijeenkomst van De Vrouwenkamer. Die was in De Heerenkamer in Heerenveen, nu ’t Gerecht. “Vandaar ook de naam De Vrouwenkamer. Dat is met een knipoog naar De Heerenkamer waar we gratis een zaal konden krijgen”, aldus Nijholt. Op die eerste bijeenkomst waren Anita Andriessen, destijds gedeputeerde van de provincie Fryslân, en Tineke Huizinga, voormalig Tweede Kamerlid, gastspreeksters. De Vrouwenkamer werd officieel geopend door Ineke van Aalderen, de vrouw van de toenmalige burgemeester. Van der Laan: “Die eerste bijeenkomst was gelijk een klapper. En dat is nooit veranderd. Het enthousiasme van vrouwen om te komen, is gebleven.” In de loop van de jaren hebben verschillende gastspreeksters de revue gepasseerd. Onder wie transgender Willemijn, schrijfster Marjan Berk, Tweede Kamerlid Pia Dijkstra en actrice Adelheid Roosen. Een keer werd er een uitzondering gemaakt voor een mannelijke spreker. Dat was voor advocaat Anker. Hij kwam vertellen over vrouwen en criminaliteit.

Meer dan 800 vrouwen

“De Vrouwenkamer is een netwerk waarin iedere vrouw van harte welkom is. Onze insteek als bestuur is om vrouwen echt een duwtje in de rug te geven, maar je kunt ook komen om je netwerk te vergroten. Dat doen we door vier keer per jaar bijeenkomsten te organiseren met gastsprekers of door middel van zogenaamde zeepkistavonden waar vrouwen drie minuten over een bepaald onderwerp mogen pitchen. We hebben ook gezien dat vrouwen die hier net in Heerenveen zijn komen wonen, naar bijeenkomsten gaan om nieuwe contacten op te doen”, vertelt Van der Laan. “Zo ben ik er in februari 2003 ingestapt. Ik woonde hier nog niet zo lang en werk buiten Friesland. Ik las over De Vrouwenkamer en vond het een ontzettend mooi initiatief. Ik ben gelijk de eerste avond langsgegaan en bent nooit meer weggegaan. Ons netwerk is inmiddels uitgebreid naar 850 vrouwen die op onze mailingslijst staan”, vult Jos Aarnoudse aan. De Vrouwenkamer doet niet aan ballotage en de kosten voor het bezoeken van een bijeenkomst zijn laag. Dit om zo laagdrempelig mogelijk te zijn.

Jonge vrouwen

“Wat betreft onze uitdaging, we hebben destijds gezegd: ‘We gaan door zo lang we het zelf nog inspirerend en leuk blijven vinden.’ We moeten er zelf energie van krijgen”, aldus Van der Laan. “En als we zelf energie krijgen, krijgen anderen dat ook. We proberen de energie en inspiratie door te geven”, vult Nijholt aan. Het belangrijkste doel voor de vrouwen is dan ook om te inspireren en te verbinden. Tevens vinden de vrouwen het belangrijk om ook jonge vrouwen aan zich te binden. Ze zien het als uitdaging om verschillende generaties bij elkaar te brengen. “We hadden bijeenkomsten dat moeders hun dochters meenamen, dat vond ik mooi. Wij zijn een leeftijdloze club. De leeftijd van de vrouwen varieert van 30-75”, zegt Nijholt. Van der Laan: “Hetty Runia is helaas overleden, maar zij deed voor ons het secretariaat in de opstartfase. Wij waren twintig jaar jonger dan Hetty, maar zij zei altijd: ‘Ik voel me bij jullie helemaal op mijn plek. Ik voel me zo gelijk, alsof ik tussen leeftijdsgenoten zit.’ Dat vond ik een groot compliment.”

Jubileumfeest

De vrouwen organiseren 25 mei een jubileumfeest waarbij ongedwongen met elkaar bijkletsen centraal staat. Het thema is Heel Heerveen Bakt en de bedoeling is dan ook dat vrouwen zelf eten meenemen. Op de reünie is plek voor 120 vrouwen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aarnoudse: “In principe mag iedereen van het netwerk komen. Maar over het algemeen hebben we toch wel een harde kern. We hebben een paar dezelfde gezichten die altijd op onze bijeenkomsten komen. Maakt niet uit waar het dan over gaat. Ook hebben we vrouwen die heel specifiek op de thema’s afkomen. Die zien we soms een jaar niet. De Vrouwenkamer heeft mijn wonen in Heerenveen echt verrijkt en versierd.” De vrouwen vinden dat ze zichzelf als De Vrouwenkamer in de loop der jaren hebben uitgevonden. “We zijn vijftien jaar geleden helemaal blanco gestart als vrouwenvereniging met een nieuwe intentie. De formule werk heel goed. Na vijftien jaar zijn we nog springlevend”, besluit Nijholt.