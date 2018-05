Accolade levert energiezuinige woningen aan De Wederik op

Deze week overhandigde directeur-bestuurder Jeriça Hartholt de sleutel aan huurder Jilderda. Zijn woning aan de Wederik in Heerenveen werd gesloopt. Er zijn 28 nieuwe huurwoningen voor in de plaats gekomen. ‘Hier staat een trotse bewoner. Ik had niet gedacht dat ik hier terug zou komen. Maar ik ben superblij met mijn gloednieuwe woning.’

De nieuwbouw

Woningcorporatie Accolade sloopte 48 duplexwoningen op deze plek. Er komen 28 huurwoningen en 8 koopwoningen voor terug. De verhuur van de woningen verliep soepel. ‘Er is veel vraag naar betaalbare, energiezuinige woningen voor kleine huishoudens. Er kwamen dan ook veel reacties op de woningen’, vertelt Jeriça Hartholt.

De huurwoningen zijn gebouwd in drie typen. Alle woningen hebben twee slaapkamers. Bouwer Dijkstra Draisma heeft veel aandacht voor duurzaamheid. Zo plaatsten ze balansventilatie en drielaags glas. Daarnaast hebben de woningen vloerverwarming op de begane grond, zonnepanelen en een berging. De huurprijs ligt onder de sociale huurtoeslaggrens. Accolade gaat de groenstroken tussen de woningen samen met de nieuwe bewoners en Gemeente Heerenveen inrichten.

Droogstapelsysteem

Zes woningen worden gebouwd in droogstapelbouw. Dit is een andere manier van bouwen dan de traditionele bouw. Dijkstra Draisma produceert deze woningen grotendeels in de fabriek. Op de bouwplaats worden ze in elkaar gezet en afgemonteerd. De binnenmuren zijn betonelementen. De buitenmuur is een houtskeletbouwwand met steenstrips. Daarnaast bestaat het dak uit prefab elementen. Hier komen geen dakpannen op, maar een waterdichte laag met zonnepanelen.

Oplevering

Accolade levert de eerste 22 woningen deze en volgende week op. De overige zes huurwoningen in droogstapelbouw zijn rond de zomer klaar.