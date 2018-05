Germ en Frijke Tiermsa 65 jaar getrouwd

Germ (Gerben) Tiersma werd geboren op 24 juni 1928 in Hommerts. Later verhuisde hij met zijn ouders naar Langezwaag. Hij had nog vier broers.

Als jonge knaap ging Tiersma aan de slag bij een boer in Katlijk als boerenarbeider. Daar ontmoette hij zijn toekomstige echtgenote Frijke Claus. Zij werd op 28 mei 1931 geboren in Rottevalle en kwam uit een gezin met 8 kinderen.

Germ en Frijke kregen verkering op 16-jarige leeftijd en zijn nu dus 65 jaar getrouwd. Ze kregen twee zoons, Piet en Heinze. Piet is 8 jaar terug overleden. Het Heerenveense paar heeft op dit moment 7 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen.

Plezier

Ze wonen alweer vier en een half jaar met plezier in zorgcentrum Marienbosch. Daarvoor woonden ze aan de Schoterlandseweg in Oudeschoot.

Germ Tiersma is nog buitengewoon fit. Hij doet volop aan bowlen, jeu de boules en koersbal. Hij heeft met deze sporten zelfs veel prijzen gewonnen. Maar ook thuis zit hij niet stil. Hij kookt zelf en doet de boodschappen.

Sjoelen

Met de gezondheid van Frijke gaat het aardig goed. In de recreatiezaal van Marienbosch mag ze graag een partijtje sjoelen. Ze heeft ook altijd veel gefietst, maar dat lukt haar nu niet meer. Maar gelukkig is er volgens haar veel te beleven in Marienbosch en daar doet ze graag aan mee.