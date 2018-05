Finalisten eerste editie Fryske Grillmaster 2018 zijn bekend

Zaterdag 12 mei start de wedstrijd naar de eerste Fryske kampioen in grillen op een barbecue om acht uur in de ochtend op het Gemeenteplein in Heerenveen. Rond vier uur in de middag wordt bekend wie als kampioen naar huis gaat.

De deelnemers zijn: Huub Hamar de la Brethoniere uit Leeuwarden, Jan de Bruin uit Dokkum en Ids-Pieter Weidenaar, ook uit Dokkum. Alle drie de heren hebben ruime ervaring met het bereiden van vlees, vis of volgens Huub: “alles wat maar poten heeft gehad,” op de barbecue.

Elke finalist krijgt hetzelfde stuk vlees en ze mogen er mee doen wat ze maar willen, zolang ze de jury maar kunnen overtuigen van de smaak, gaarheid, presentatie, creativiteit en skills. De finalist die de meeste punten van de jury krijgt zal de eerste echte Fryske kampioen worden: de Fryske Grillmaster 2018.

Vanaf tien uur gaan de andere activiteiten van het evenement van start. De chef-kok van Kamado Joe geeft de hele dag demonstraties en er is genoeg gelegenheid om te genieten van een hapje, drankje en gezelligheid.

Fryske Grillmaster is een initiatief van Deco Keuken te Heerenveen. Sinds dit jaar is Germ Holtrop, eigenaar van Deco Keuken, dealer geworden van Kamado Joe en wil daar met dit evenement aandacht aan schenken.