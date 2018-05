Wereldwinkel Heerenveen heet vanaf nu: Van de Wereld

Deze nieuwe naam doet volgens haar recht aan het feit dat er in de winkel ,,de leukste fairtrade cadeaus van de wereld te koop zijn.’’

DuitmannL: ,,De wijziging van naam heeft er mee te maken dat wij niet langer deel uitmaken van de landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De landelijke ‘clubkleuren’, met name het logo en de kleuren daarvan, wijzigen wij daarom naar een eigen ontwerp.’’

De Wereldwinkel was, is en blijft uiteraard een winkel waar eerlijke handel centraal staat. ,,Aan onze doelen en werkwijze verandert als zelfstandige winkel daarom niet veel. Ook onze samenwerking met andere organisaties in de Fairtrade Gemeente Campagne wordt onverminderd voortgezet,’’ vertelde Duitman.