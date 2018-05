Samen aan tafel tijdens Heerenveense Vrijheidsmaaltijd

Verbinden en praten over wat ‘vrijheid’ betekent, was de opzet van de allereerste Vrijheidsmaaltijd in Heerenveen.

Samen met de gemeente Heerenveen organiseerden de besturen van de El Fath Moskee en de Şefaat Moskee het diner afgelopen zaterdag. 40 gasten schoven in de Şefaat Moskee aan de dis vol Turkse en Marokkaanse gerechten.

De organisatoren besloten samen met burgemeester Tjeerd van der Zwan tot de opzet van de Vrijheidsmaaltijd, na een voorstel van het Landelijk Comité 4 en 5 mei. Want ook in Heerenveen is vrijheid een groot goed. “Het vieren van vrijheid vraagt om een verantwoordelijkheid om deze te beschermen en te verdedigen. Dat begint in het zoeken van verbinding”, vertelde de burgemeester in zijn toespraak, voorafgaand aan de maaltijd. Dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is in onze wereld, is iets waarvan we ons zeker bewust moeten zijn volgens hem.

Ook de negentienjarige studente medicijnen Imran Ertugrul sprak daarover in haar speech: “We proberen ons voor te stellen hoe het was om niet vrij te zijn in Nederland, 73 jaar geleden. We mogen van geluk spreken als we dat eigenlijk niet kunnen bedenken. Daarom moeten we voor vrijheid zorgen en deze omarmen, niet alleen vandaag, maar ook iedere andere dag.”

Levendige gesprekken werden gevoerd tijdens de maaltijd, die was bereid door dames uit beide moskeeën. Na het drinken van thee in de tuin, keek voorzitter van de El Fath Moskee en mede-organisator Ali Ouahim terug op een geslaagde eerste Vrijheidsmaaltijd: “Dit is Vrijheid met een hoofdletter V, zo gaan we met elkaar om in Heerenveen. Dit zouden we vaker moeten doen, met nog meer mensen en op verschillende plekken binnen onze gemeente.”