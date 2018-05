Lammy Bruyns & Friends in finale Liet 2018

Van de 15 genomineerde artiesten voor de finale van Liet 2018 zijn, er 5 afgevallen. Onder de 10 finalisten zit ook de Heerenveense groep Lammy Bruyns & Friends. Zondagmiddag 13 mei is de finale in De Neushoorn, Leeuwarden.

Ze brengen het nummer : Skuldich Unskuldich. De tekst is van Harmen Houtman en gaat over het leven van Mata Hari. De muziek is gecomponeerd door Lammy Bruyns. De bezetting van de groep is. Lammy Bruyns zang, accordeon, Robert van Galen gitaar, Wiep van der Meulen contrabas en Hans Plat slagwerk.