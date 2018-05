Iepenloft sjongteater Dodo fan Haska ontvangt 5 duizend euro van Oranje Fonds

Het k beschrijft het leven en werk van de monnik Dodo fan Haska die begin 13e eeuw als kluizenaar woonde bij het toenmalige Kapelletje.

Het stuk maakt deel uit van het project Under de Toer in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. De teksten van Eppie Dam zijn op muziek gezet door Gerben van der Veen. Onder leiding van regisseur Romke Gabe Draaijer zijn de repetities al in volle gang. Ook wordt, door een enthousiaste groep vrouwen onder leiding van Janna Jager, al druk gewerkt aan het vervaardigen van de kostuums.

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Dit project brengt mensen bij elkaar en vergroot zo de saamhorigheid binnen de samenleving. Dat is precies waar het Oranje Fonds zich voor inzet. We steunen dit bijzondere project dan ook graag met deze bijdrage.”

De kaartverkoop, tot 1 juni met vroegboekkorting, gaat via het Posthuistheater in Heerenveen.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.