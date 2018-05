Het dierenrubriekje

We hebben er 3 nieuwe katten bij gekregen, de eerste is een zwart- witte kater. Hij is gevonden op de Snilen in Vegelinsoord. Een schildpad poesje met een pijnlijk oog is gevonden in de Tjongervallei in Oudehorne, ze heeft veel rood in de vacht. Een cypers met wit poesje is gevonden op de Bornego in Luinjeberd. Ze heeft een wit befje, witte teentjes aan de voor poten en witte sokjes aan de achterpoten.

Er wordt een konijntje vermist op de Kalmoeshof. Hij is wit met zwarte vlekjes en heeft zwarte oren en is een beetje bruin op zijn kont 06-11438513. Op de Sinnebuorren in Akkrum wordt een cyperse ex- kater vermist, hij is ongeveer 5 jaar oud 0566-651499. Een kitten van een half jaar oud wordt vermist op de Oosterstreek in Oosterstreek. Het diertje is rood- wit met een grijze staart 06-24144144. Dan zijn er weer een aantal dode dieren gevonden, de eerste is een cyperse poes met een witte neus en hals, witte tenen aan de voorpoten en witte sokjes aan de achterpoten.

Ze is gevonden op de Rottumerweg bij de wegversmalling in Rottum. Een cyperse kat is gevonden op de Steggerdaweg bij nummer 120 in Vinkega. Bij het tuincentrum in Bontebok is een donker cypers met witte poes gevonden. Ze heeft een witte neus, bef en borst. Een aan alle vier de pootjes witte kniekousen. Op de Weinmakker is een cyperse poes gevonden met een rood halsbandje om.

Belangrijke telefoonnummers: Dierenopvang ’t Heerveld 0513-529233, dierenambulance 06-21578058, dierenalarmnummer 144, Amivedi 088-0064693.