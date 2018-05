Expositie: Annelies Alewijnse geïnspireerd door Jan Mankes

Annelies Alewijnse (1961) liet zich inspireren door het ingetogen oeuvre van de schilder Jan Mankes (1889-1920). Het resultaat is ‘Het was alsof ik hem al lange tijd meedroeg’, een project dat uiteen valt in twee bijzondere presentaties en een kleine publicatie.

In Museum Belvédère worden haar fijnzinnige collages – van oude papieren en gebruikte boekbanden - getoond naast de gevoelige olieverfschilderijen van Mankes. Bij Philip Elchers in Groningen is een expositie ingericht met unieke kunstwerken-in-boekvorm van haar hand. De kunstenares koestert - net als Mankes - oprechte aandacht voor het kleine, dat kan schitteren in de schaduw. De gloedvolle sfeer die wordt opgeroepen laat zich moeilijk vangen, maar wel behoedzaam benaderen. Zo ontstaat een poëtische dialoog in woord en beeld, in sfeer en nuance, tussen geest en gevoel. Tussen twee kunstenaars.



De boeken die Alewijnse maakte voor dit project, zijn verschillend van maat, materiaal en uitvoering, terwijl ze tegelijk familie van elkaar zijn in sfeer en uitstraling. Zowel deze kunstwerken-in-boekvorm als het cahiertje over dit project zijn te koop.



