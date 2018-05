De KNVB heeft Ed Janssen aangesteld als scheidsrechter voor de thuiswedstrijd in de play-offs van sc Heerenveen tegen FC Utrecht van aanstaande woensdag.

Hij wordt bijgestaan door de assistent-scheidsrechters Rob van de Ven en Jan de Vries. Vierde official is Freek van Herk. De aftrap is om 20.45 uur.