Zangers, zangeressen, koren en bands gezocht voor nieuwe Noflik cd

De cd komt in iedere Noflikbox en wordt gebruikt bij activiteiten voor het ophalen van herinneringen.

Op zondag 3 juni aanstaande is er een auditieronde in woonzorgcentrum Anna Schotanus in Heerenveen. Een jury, bestaande uit Griet Wiersma, Anneke Douma en de bewoners van Anna Schotanus, beslist of je mee mag werken aan de cd.

Er zullen meerdere kandidaten mee kunnen werken aan de cd. Later dit jaar is er ook een concert, speciaal voor ouderen. Daar mogen de deelnemers ook optreden.

Noflik

Noflik is een activiteitenpakket voor de ouderenzorg waarbij het ophalen van herinneringen centraal staat. De Noflikbox is een reminiscentiebox voor de zorg waarmee zorgmedewerkers en vrijwilligers zelf aan de slag kunnen met het ophalen van herinneringen aan de hand van geuren, voorwerpen, afbeeldingen en bijvoorbeeld muziek. Daarvoor is de nieuwe Noflik cd bestemd. De cd wordt onder professionele begeleiding en in een echte studio opgenomen.

Aanmelding

Aanmelden kan via contact@levensverhalennoord.nl of bel naar 085-1301814. Voor meer informatie, ga naar www.levensverhalennoord.nl of kijk op de Facebookpagina.