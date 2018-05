Ronde van Oranjewoud: ,hardlopen geeft gevoel van vrijheid'

Dit zei Elivra van Houten, een van de honderden deelneemsters aan de 24ste Ronde van Oranjewoud die op Bevrijdingsdag onder een stralende lentezon werd gehouden. De organisatie was in handen van AV Heerenveen. Ook dit jaar was de start en finish op de Abe Lenstraboulevard bij Sportstad Heerenveen. Voor het eerst bestond de mogelijkheid om de route ook te wandelen.

De Ronde van Oranjewoud bestaat uit meerdere afstanden over een parcours van verharde wegen door het bosrijke Parklandschap van Oranjewoud, Mildam en De Knipe. Er kon gekozen worden uit een wedstrijd- en recreatieloop van10 Engelse Mijlen en een wedstrijd- en recreatieloop van 10 en 5,2 kilometer.

Onderweg steeg de temperatuur al snel. Deellneemster Sofia Houwer kreeg het zo warm dat ze in Oranjewoud de tuin in rende van iemand die bezig was de tuin te sproeien om zich heerlijk nat te laten spuiten. ,,Ik was helemaal duizellg, maar toen kon ik er weer helemaal tegen,'' aldus een lachende Sofia.

©Foto Flitsnieuws.nl