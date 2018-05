Popstad Heerenveen presenteert ,Kort en Krachtig'

Vrijdag 11 mei vanaf 21.00 uur opent Café de Oase, aan het Breedpad 9 in Heerenveen, de deuren voor de muziekavond van POPstad Heerenveen: Kort en Krachtig.

Het belooft een verrassende muzikale avond te worden, die gratis toegankelijk is, met optredens van bands met allen een eigen stijl en karakter.

Het POPstad Heerenveen seizoen wordt in mei traditiegetrouw afgesloten in Café De Oase waarna POPstad in september weer start met het nieuw muzikaal seizoen.

Deze avond wordt georganiseerd door POPstad Heerenveen. Heerenveen en omgeving heeft veel muziektalent die POPstad Heerenveen een podium wil geven.

Iedere maand wordt er een thema avond georganiseerd, met elke maand een ander thema, op een andere locatie en een andere programmering.