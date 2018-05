Gestichtstekeningen van Klaas Koopmans in Heerenveen en Seoel

De gestichtstekeningen van Klaas Koopmans waren onlangs te zien op de tentoonstelling ‘Dividing Lines’ in het Dolhuys te Haarlem. Nu zijn ze weer terug in Friesland. Inclusief een nieuwe aanwinst, is een selectie nu te zien in Museum Belvédère.

Een ander gedeelte wordt momenteel getoond in Seoel.

De Friese kunstenaar Klaas Koopmans (1920-2006) was lid van de expressionistische schildersgroep Yn ’e Line. Zijn grote, kleurrijke en levenslustige doeken staan in schril contrast met de sobere tekeningen die hij maakte tijdens de periodes dat hij opgenomen was in een psychiatrische kliniek.

Hij bekeek zijn mede-patiënten (de ‘meiminske’) niet alleen met mededogen, hij

was vooral één van hen. In de tijd dat creatieve therapie nog niet bestond, liet hij zich het tekenen niet ontnemen. Patiënten van de kliniek moesten bij opname alle bezittingen afgeven, maar Koopmans vroeg aan vrienden en familie om materiaal binnen te smokkelen.

Zo kwam hij soms aan houtskool en potloden. Verder gebruikte hij alles wat voorhanden was. Zo zijn er tekeningen gemaakt met oogpotlood en lippenstift, op papiertjes, enveloppen of chocoladedoosjes.

In totaal zijn er ongeveer vierhonderd gestichtstekeningen gemaakt. Ze worden

beheerd door de Stichting Klaas Koopmans en zijn ondergebracht in Museum

Dr88888. Een paar weken geleden is bij de familie van de kunstenaar een

tekening ontdekt, die óók tot deze reeks behoort. Het is een fijnzinnig portret

van een medepatiënt, in houtskool op papier. De tekening wordt nu voor het

eerst geëxposeerd.



In de maanden juli, augustus en september is een andere selectie uit deze

omvangrijke reeks te zien in de beide kerken van Earnewâld, in het kader van

het kunstproject Ljochtstill, dat de aandacht vestigt op kernbegrippen als

identiteit, landschap en kwetsbaarheid. Het is een initiatief van Anje WesterKoopmans, de jongste dochter van de kunstenaar.

Andere gestichtstekeningen zijn permanent te zien in Museé Dr. Guislain (Gent,

België) en nu tijdelijk in het kunstencentrum Versi (Seoel, Zuid-Korea). Deze

tentoonstelling met werken van psychisch kwetsbare mensen is uniek in het

Aziatische land, waar mentale kwetsbaarheid nog altijd een taboe onderwerp is.

Voor Klaas Koopmans bleken zijn mentale inzinkingen een onverwachte bron van

rijkdom en veerkracht. Hij was trots op zijn tekeningen: ‘Ik wil met dit werk

laten zien dat er geen tijd zo donker is, of er komt wel weer licht.’