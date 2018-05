Geen spektakel in wedstrijd sc Heerenveen tegen Feyenoord

Tot zondagmiddag verzamelden de onzen er 46 en stonden toch … zevende. Het ondermaatse puntentotaal ligt vooral aan het in thuiswedstrijden gesprokkelde totaal: slechts 23. Dus werden er ook uit 23 vergaard: een alleszins betamelijk aantal. In die thuiswedstrijden ligt de crux van dit seizoen: er viel in het Abe Lenstra Stadion in de jaargang 2017/2018 té weinig te genieten voor de supporters.

De amusementswaarde was magertjes: we zagen een formidabele eerste helft tegen PSV, twintig minuten heel goed voetbal versus Ajax en voor het overige was het vermaakgehalte matig, vaak pover, soms abominabel. De wedstrijd tegen Feyenoord paste in het stramien: geen spektakel, soms ronduit vervelend, behalve de laatste twaalf minuten.

Feyenoord scoorde in de eerste helft eenvoudig op vrijwel identieke wijze de 0-1 en 0-2: Berghuis kreeg alle ruimte. Iedereen weet wat hij dan gaat doen: hij draait naar binnen en schiet met links snoeihard binnen. Linksback Woudenberg wist het niet, die keek van afstand toe. In de tweede helft kabbelde de match gezapig naar het eind … tot de 80e minuut aanbrak.

Vanuit het niets scoorde Heerenveen tweemaal en mocht even later zelfs een penalty nemen. Die miste Zeneli jammerlijk. Pal voor tijd scoorde oud-Heerenveenspeler Basacikoglu de winnende voor Feyenoord. Mooiste moment van de middag was de invalbeurt voor Van Persie: ook de Heerenveensupporters gaven hem een warm applaus. Zo eer je een van Nederlands grootste voetballers!



Rob Kerkhoven