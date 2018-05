Blaaskapellenfestival tijdens Reuzedei in Akkrum

Op zaterdag 12 mei vindt ’s middags tijdens De Reuzendei in Akkrum een blaaskapellenfestival plaats in het centrum.

Dit gebeuren start om 14.00 uur. Het gaat om blaaskapellen in de meest ruime zin van het woord: Egerlȃnder kapellen, bigbands en een dweilorkest.

Zeven kapellen zullen Akkrum aandoen, onder meer ook uit Groningen en Limburg.

Het gaat om de volgende kapellen:

- de Snippefangers uit Bakhuizen

- de Nuther Amusements Kapel (uit Limburg)

- de Egerlȃnder Kapel Ede

- de Akkrumer Bjusterbaarlik-kapel

- de Koetsebloazers uit Leek

- Big Band en Zo (Marum)

- Bigband Drachten

Opgetreden wordt nabij eetcafé Kromme Knilles en nabij eetcafé De Cleef. Daarnaast ook tegenover Hotel Goerres, waardoor dit festival en de Reuzedei spelenderwijs in elkaar overlopen.

De bedoeling is dat de beide activiteiten elkaar ondersteunen en versterken.



De organisatie van dit blaaskapellenfestival is in handen van de Stichting Akkrum-Nes Centraal, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Reuzedei-commissie en de Verenigde Ondernemers (V.O.A.N.).