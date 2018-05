Heerenveen

Zo’n 100 inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers kwamen naar de bijeenkomst Samen duurzaam in Heerenveen. Zij spraken over minder afval, hergebruik van spullen, isoleren van woningen en een veilige leefomgeving. Prachtige ideeën voor nieuwe plannen. In deze video een terugblik op de avond. Bron: gemeente Heerenveen