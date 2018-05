Tijdens de zevende, extra lange editie van Oranjewoud Festival is violiste Noa Wildschut (17) op drie fronten te beluisteren: als solist met het NNO, samen met haar internationale kamermuziekvrienden en in een theatrale voorstelling met de bekroonde schrijfster Joke van Leeuwen.

Noa: “Oranjewoud Festival is voor mij het hoogtepunt van het jaar.”

Zes jaar nadat Noa Wildschut als elfjarig meisje optrad tijdens de allereerste editie van Oranjewoud Festival heeft zij inmiddels de halve wereld afgereisd om concerten te geven, gewerkt met internationale coryfeeën als Anne-Sophie Mutter en Gidon Kremer, prestigieuze onderscheidingen op haar naam geschreven en een debuut-cd bij Warner uitgebracht. Tijdens de culturele-hoofdstadeditie van het festival krijgt zij de ruimte drie programma’s geheel naar eigen inzicht in te vullen. Het festivalpubliek maakt daarmee op evenzoveel manieren kennis met haar uitzonderlijke talent.

Tijdens het openingsconcert op 1 juni is zij als solist te horen in het tweede vioolconcert van Sergej Prokofjev met het Noord Nederlands Orkest onder leiding van Benjamin Levy. Haar optreden wordt geflankeerd door de wereldpremière van Vanessa Lanns Future Perfect en een vertolking van Rendering van Luciano Berio en Franz Schubert.

Intiemer is het kamermuziekprogramma dat Noa samenstelde met Franse werken van o.a. Debussy en Fauré. Zij vroeg daarvoor de Russisch-Duitse altviolist Vladimir Babeshko om naar Oranjewoud te komen. Zij ontmoetten elkaar tijdens een van de gezamenlijke tournees met stervioliste Anne-Sophie Mutter, wier stichting beide musici ondersteunt. Ook de Nederlandse celliste Quirine Viersen met wie zij reeds eerder speelde op het festival en de Italiaanse pianist Enrico Pace voegen zich bij het gezelschap.

Noa’s affiniteit met dichtkunst en haar diepe bewondering voor schrijfster Joke van Leeuwen is minder algemeen bekend. Van Leeuwens multitalent is vele malen onderscheiden met literatuur-, illustratie- en zelfs cabaretprijzen. Zij stemde in met een creatieve samenwerking waarvan Tinteltijd het resultaat is, een muziek-theatrale voorstelling waarbij ook accordeonduo TOEAC betrokken is.

Met de carte blanche is Noa Wildschut voor het zevende achtereenvolgende jaar te horen op Oranjewoud Festival. Noa: “Oranjewoud Festival is voor mij het hoogtepunt van het jaar. Er hangt een ontspannen sfeer, waardoor optreden voor mij ook heel soepel gaat. Deze sfeer en de bijzondere omgeving maken het festival uniek.” Oranjewoud Festival vormt het klassieke hoofdprogramma van Leeuwarden-Friesland 2018 en duurt van 1 t/m 10 juni.