Duurzaam wonen ervaren tijdens een thematour in De Knipe

Voor iedereen die op zoek is naar kennis over energiebesparende maatregelen organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route in samenwerking met provincie Fryslân thematours.

Op 17 mei is de thematour ‘Woning uit 1900 verduurzamen’ in De Knipe. De familie Derks laat tijdens een rondleiding zien hoe zij hun woning duurzaam renoveren. Er is plek voor 12 geïnteresseerden om met de tour mee te gaan en meer te leren over energie besparen.

Door een bewuste leefstijl is de energierekening van familie Derks enorm verlaagd. “We hebben het dak van de woning, wanden, spouw en vloer geïsoleerd. Ook het glas hebben we vervangen door HR++-glas,” vertelt mevrouw Derks.

De zonnepanelen die op de terrasoverkapping liggen zorgen voor elektriciteit en de zonneboiler zorgt voor warm water. Tijdens de thematour vertelt de familie Derks graag hun ervaringen.

De thematour ‘Woning uit 1900 verduurzamen’ vindt plaats op 17 mei om 19.00 uur in De Knipe. Geïnteresseerden zijn van harte welkom en kunnen zich inschrijven via www.duurzamehuizenroute.nl/thematours