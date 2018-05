Bouw fase 2 Résidence Tellepark van start

Deze week is gestart met de bouw van het derde en laatste appartementsgebouw (Sinnegreide) van Résidence Tellepark.

Op een fraaie locatie in het centrum van Heerenveen tussen de Coehoorn van Scheltingaweg en de Europalaan ontstaat binnenkort een groen park waarin de drie appartementengebouwen van Résidence Tellepark worden gerealiseerd.

In september is er gestart met de bouw van de eerste twee appartementengebouwen. Hier is onlangs het hoogste punt bereikt.

Foto Max van Gelder