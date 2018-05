Atsje Lettinga verzorgt workshop stemexpressie

Het kunstweekthema “Fertel!...Vertel!” heeft alles te maken met het gebruik van de stem en de stembanden. In de workshop staan klank, ademhaling, techniek, durven en leren luisteren naar jezelf centraal.

,,Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en een eigen stem. Dat kun je letterlijk en figuurlijk interpreteren. Hier gaat het vooral ook over het plezier van het gebruik van je stem. De activiteit is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Leeftijd en afkomst maken niet uit”, aldus Keunstkrite projectleider Hetty Combs. Als locatie mag beschikt worden over een mooie oude particuliere woning met hoog plafond waar het geluid goed tot zijn recht kan komen. De workshop wordt om 14.00 uur en om 15.00 uur gegeven voor een groep van maximaal tien personen. Aanmelding is noodzakelijk.

Locatie: Abrahamsplein 9 Augustinusga

Kosten: €5,- per persoon*. Aanmelding via www.keunstkrite.nl of info@keunstkrite.nl of 06-16480635.

*Voor deze activiteit kan de door de gemeente uitgegeven LF-2018bon “Achtkarspelen op syn bêst!” worden gebruikt!