Korfbalfeest voor basisschoolkinderen op De Bosk in Harkema

Sportpark De Bosk in Harkema was woensdagmiddag het decor van een groots korfbalfestijn.

Op maar liefst 31 velden speelden ruim duizend kinderen met veel enthousiasme en groot plezier. Twintig scholen deden mee aan het korfbaltoernooi voor de regio Noordoost-Friesland, een voorronde van het Fries kampioenschap.

Het was de 27ste editie van het schoolkorfbaltoernooi dat tot vorig jaar altijd op sportpark De Moune in Twijzel werd gehouden. Door een herinrichting van dit complex is er niet meer voldoende ruimte voor alle korfbalteams.

Op sportpark De Bosk hielp de Twijzelere korfbalclub Olympia kv Harkema met de organisatie van het evenement. De teams die meededen in de zogeheten korfbalpoules konden zich plaatsen voor het provinciaal kampioenschap. Deze eindstrijd vindt dit jaar plaats in Twijzel.