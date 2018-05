2018 fietsers van Surhuisterveen over de Wâldwei naar Leeuwarden

Zaterdag 14 juli wordt in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Friesland vanuit Surhuisterveen een pelotonstocht georganiseerd over de Wâldwei.

Voor één dag zal de Wâldwei worden afgezet voor deze unieke tocht op de fiets. Nooit eerder kregen fietsers de kans om over de belangrijkste verkeersader tussen Drachten en Leeuwarden te rijden. De start is op het Torenplein in Surhuisterveen.

Vanaf Surhuisterveen gaan de deelnemers in een peloton met een tempo van twintig tot vijfentwintig kilometer per uur naar de Wâldwei. Eenmaal op de Wâldwei rijdt het peloton naar het nieuwe Van der Valk Hotel op de Werpsterhoek. Hier is door de organisatie een tussenstop georganiseerd. Vanaf het nieuwe hotel zijn er voor de deelnemers twee gepijlde routes uitgezet. Gekozen kan worden voor een afstand van zestig of honderd kilometer met als finish Surhuisterveen.

Voorzitter Albert Helfrich is blij dat het gelukt is. “We hadden al een hele tijd dit idee en wilden dat graag in dit culturele jaar tot uitvoering brengen. Bovendien kunnen we zo aansluiten bij de Elfwegentocht.” Dit initiatief wil dat er veertien dagen in Friesland wordt gereden zonder dat er één druppel fossiele brandstof wordt gebruikt zoals benzine. De eindparade van de Elfwegentocht is ook op 14 juli op de Wâldwei”.

De organisatie gaat er van uit dat er veel belangstelling is om een keer over de Wâldwei te fietsen. “Het is echt uniek en eenmalig”, zegt Jack Bouw, de toercoördinator van het Feanster Wielercomité. “We verwachten dat er veel fietsers zijn die dit niet willen missen. We hebben plek voor 2018 fietsers”. De inschrijving gaat via www.Vanplan.nl.