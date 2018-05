Margreet Jonker beoogd wethouder voor CU Achtkarspelen

Margreet Jonker uit Westergeest is kandidaat-wethouder voor de ChristenUnie in de gemeente Achtkarspelen.

Jonker (51) was tot eind vorig jaar gemeenteraadsraadslid voor de CU in Kollumerland. In december nam ze om persoonlijke redenen afscheid van het politieke werk. Margreet Jonker maakte in totaal tien jaar deel uit van de raad van Kollumerland.

De beoogde coalitiepartners CDA, GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) en CU hebben de intentie om met vier wethouders aan de slag te gaan. Elke wethouder moet een dienstverband van 0,9 fte krijgen. Voor het CDA zijn Jouke Spoelstra en Harjan Bruining de kandidaat-wethouders. GBA schuift Max de Haan naar voren.

In de afgelopen vier jaar werkte het dagelijks bestuur van Achtkarspelen met een ‘wethouders-fte’ van 3,0. Het nieuwe college van b. en w. van Achtkarspelen wordt waarschijnlijk eind volgende week geïnstalleerd.