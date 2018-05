Kampioen Foarút maatje te groot voor Drogeham

Drogeham probeerde het spel van de gasten te ontregelen door hoog druk te zetten. Waar dit in voorgaande wedstrijden succes had, kon de uitploeg hier ditmaal makkelijk onderuit voetballen. Nadat keeper Ype Broos al enkele malen redding moest brengen, kwam Foarút na een kwartier spelen op voorsprong. Een voorzet van de zijkant werd van dichtbij achter de goalie geschoven.

Na een halfuur stond het al 0-3 door vrijwel identieke goals: van dicht bij uit een voorzet van de zijkant. De geelhemden leken toen pas wakker geschud en gingen na het halfuur meer als team spelen. Dit leverde enkele kansen op en vijf minuten voor rust vond Feije-Jan van der Wal met een steekbal Johannes Hooghiemstra, die de keeper wist te passeren. Toch hadden de gasten alweer hun antwoord klaar en scoorden uit prima aanvalsspel hun vierde doelpunt.

In de tweede helft schoot Drogeham uit de startblokken. Binnen een minuut had Drogeham alsnog zijn tweede doelpunt: een vrije trap van Jan Spinder belandde keurig in de verre hoek. De gastheren geloofden kortstondig nog in een goede afloop, maar deze bleek niet haalbaar. Uit een steekbal door de as van het veld kwam de spits van Foarút namelijk weer oog-in-oog met Ype Broos, en drukte koelbloedig af voor de 2-5. De strijd was hiermee gestreden en ondanks dat beide ploegen nog enkele grote kansen creëerden leek de wedstrijd als een nachtkaars uit te gaan. Foarút was nog eenmaal trefzeker en daardoor eindigde de wedstrijd in 2-6.

De competitie biedt Drogeham nog twee kansen om nog een plaats te klimmen op de ranglijst. Zaterdag wacht de eerste van de twee: een uitwedstrijd tegen Eastermar.