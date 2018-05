Tilsters komen bij rode lantaarndrager met de schrik vrij

Wat ging het moeizaam bij de nummer laatst TFS. Na twintig minuten spelen hing er met de 3-0 achterstand een sensationele uitslag in het verschiet. Pas na een uur spelen brak SC Kootstertille het verzet van TFS en liep de score alsnog in Tilster voordeel uit: 3-5.

De goede bedoelingen om tegen TFS, laatste met slechts drie punten, achterin een op een te spelen pakten het eerste halfuur desastreus uit. Nadat Jouke Waaksma Bzn het eerste kansje voor de bezoekers om zeep had geholpen counterde TFS na tien minuten naar 1-0. Rudmer Mulder reageerde attent op een dieptebal en passeerde doelman Berend van der Woude.

Nog geen tien minuten later was de concentratie bij Kootstertille opnieuw ver te zoeken en verzilverde Jille Peters een messcherpe counter met een tweede treffer. Korte tijd later was het opnieuw raak voor de thuisclub. Heine Hiemstra verschafte Chris Visser vrije doorgang. Die wist wel raad met het presentje en tekende voor de sensationele 3-0 tussenstand.

Pas na een halfuur spelen kwam Kootstertille eindelijk tot een goede aanval en die was meteen raak. Douwe Hoekstra schoof de bal langs doelman Rick Ypma in het verlaten doel maar Jouke Waaksma Bzn kreeg de treffer op zijn naam door het laatste zetje te geven.

Het moest voor de Tilsters na rust gebeuren, maar het had zomaar slecht kunnen aflopen. TFS kreeg namelijk een goede kans: met kunst en vliegwerk wist Kootstertille de thuisclub van scoren af te houden. De gasten ontwikkelden steeds meer druk op het doel van de thuisclub die handen en voeten tekort kwam om de aansluittreffer te voorkomen. Dat lukte niet: Jouke Waaksma Bzn was er als de kippen bij om er in een rebound 3-2 van te maken. Enkele minuten later was de gelijkmaker ook een feit. André Faber bracht de bal ter hoogte van de tweede paal en Jouke Waaksma Bzn wist koppend voor evenwicht te zorgen: 3-3.

Tien minuten voor afloop hielp arbiter H.de Jong het intussen naar adem snakkende TFS een handje door de overduidelijke handsbal in de zestien niet met een elfmeter te bestraffen. Maar Kootstertille zou het duel op eigen kracht alsnog naar zich toe trekken. Na een afgeslagen aanval viel de bal voor de voeten van Wilco van der Heide en met een schitterende trap bracht hij de Tilsters voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong.

Aize Storm wist even later op fraaie wijze de wedstrijd voor de Tilsters definitief in het slot te gooien door beheerst voor 3-5af te ronden.

Na een onthutsend zwakke eerste helft herstelde Kootstertille zich na rust en wist het duel met dank aan een leeg geknokt TFS toch nog naar zich toe te trekken. Met de nacompetitie in het verschiet telt een gewaarschuwd man voor twee.