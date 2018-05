Surhuisterveen houdt punt over aan duel met Haulerwijk

Surhuisterveen speelde afgelopen weekeinde een uitwedstrijd tegen Haulerwijk. In een door scheidsrechter R. Leuning prima geleid duel was de puntendeling terecht: 1-1.

Surhuisterveen moest vol aan de bak. Dit gebeurde dan ook. In de eerste helft ging het spel op en neer met kansen voor beide ploegen. In de 35ste minuut scoorde Haulerwijk een prima doelpunt na een vlotte aanval: 1-0. Dit was ook de ruststand.

In de tweede helft kwamen Dennis de Jong en RobertJan Vos het veld in voor Lammert Veenstra en Tinus van Houten. Met veel lange ballen werd de niet zo zekere achterhoede van Haulerwijk onder druk gezet. In de 75ste minuut werd een corner, vanaf links genomen door Sjoerd Veenstra, door Dennis de Jong binnen gekopt: 1-1.

Na deze goal probeerde Haulerwijk de winst nog binnen te halen. Maar de achterhoede, onder leiding van keeper Leon van Dijk, stond steeds op de goede plaats en doelpunten bleven uit. In de 80ste minuut kreeg Bart Cazemier zijn tweede gele kaart. Hij werd dus naar de kant gestuurd.

Donderdag wordt de vorige week gestaakte thuiswedstrijd tegen Haulerwijk uitgespeeld. Op sportpark ’t Ketting begint de wedstrijd om 20.00 uur. Er moeten nog zeventien minuten gespeeld worden. Zondag is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Smilde’94.