Strandheem Festival blijft maar groeien

Dat waren weer meer dan het jaar daarvoor toen zo’n 7500 mensen naar het fraai en feestelijk ingerichte festivalcomplex kwamen. Voorzitter Dick Keizer denkt dat de groei het gevolg is van het totaalplaatje. ,,De sfeer, de gezelligheid, de gastvrijheid, de muziek, de sprekers, de blijdschap die het geheel uitstraalt. Maar bovenal de aanwezigheid van Gods Geest”, denkt Keizer, die de geweldige inbreng van de driehonderd vrijwilligers benadrukte. ,,Een grote pluim voor deze mensen.”

De organisatie had weer een programma samengesteld met een scala aan activiteiten. Jan Pool opende op Hemelvaartsdag het festival met het lezen van Psalm 63, waarin David zijn verlangen uitsprak naar God. “Je kunt er ook ‘vurig verlangen’ voor invullen”, sprak Jan Pool, daarmee verwijzend naar het thema van het Strandheem Festival 2018. Passie was dan ook de rode draad door zijn preek. ,,God wil dat wij vol passie zijn. Een passievol mens, daar straalt iets van uit. Passie is een vurig verlangen”, aldus Pool.

Pool liet weten zelf een grote passie te hebben voor Ajax. ,,Want aan passie is niets verkeerd, zolang ze jouw grootste passie maar niet in de weg staat: heb de Heer, uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Mijn vraag vandaag: is God nog steeds jouw grootste passie? Want God verlangt intens naar jou”, aldus Pool, die op zaterdag 9 juni naar Surhuisterveen komt voor een uniek Seminar ‘Intimiteit, identiteit en autoriteit’.

Het thema ‘Vurig Verlangen’ kreeg een vervolg in de samenkomsten met Kees Kraayenoord, Kees van Velzen en in de afsluitende praise-/dankdienst met Esther Vorsterman van Oijen.

De vrijdag was traditioneel ingeruimd voor de Johannes de Heer-avond. Medewerking werd verleend door de band Eleven, geleid door André Bijleveld en het Urker Soli Deo Gloria onder leiding van Jaap Kramer. Dit achttien personen sterke mannenkoor groeide al snel uit tot een gemengd koor van 1500 enthousiaste zangers en zangeressen. Het ingetogen en gevoelige ‘Ik zal er zijn’ was gewoon indrukwekkend. Net als het ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’, gebracht door de Urkers zangers samen met Eleven, en het spontaan geboren mega ‘Standheemkoor’.

Het was voor de bezoekers even wennen aan de door Eleven gebrachte Johannes de Heer-liederen, gegoten in een nieuw jasje. André Bijleveld werd in 2017 door de EO gevraagd een aantal liederen te arrangeren. ,,De EO wil deze oudere liederen opnieuw onder de aandacht brengen, maar dan in de muziek van nu.” Het lukte de band uitstekend. Onder de leiding van de enthousiaste muzikale leider werd het een waar ‘Feest der herkenning’.

Er stonden gedurende de vier dagen diverse activiteiten op het programma. Een bezinningswandeltocht, workshops, diverse muzikale optredens; jong en oud kwam aan z’n trekken.