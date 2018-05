Jelrik Westra wint Abel Tasman Art Prize

Het afgelopen schooljaar hebben jongeren uit het Westerkwartier in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar meegedaan aan deze kunstwedstrijd die dit keer als thema had ‘Varen op jouw Kompas’.

Een onafhankelijke deskundige jury, onder voorzitterschap van Marjolein Terwindt, heeft alle ingezonden kunstwerken beoordeeld en uiteindelijk vijf genomineerden geselecteerd. Aan het eind van deze uitgebreide selectieprocedure werd Jelrik Westra uit Grootegast door de jury als hoofdwinnaar gekozen. Hij heeft een prentenboek ontworpen over de dromen van Abel Tasman die werkelijkheid worden. Abel Tasman heeft Tasmanië ontdekt in 1642.

Dit jaar waren er voor het eerst twee publieksprijzen. De analoge publieksprijs werd ook gewonnen door Westra. De digitale publieksprijs ging naar Sky Jonkman. Haar werkstuk is een technisch hoogstandje. Het is een goed uitgevoerde combinatie van verschillende technieken: in een onbewerkte zelfgemaakte foto is een fantasieschip geplaatst. Dat is zo goed gedaan dat er een vanzelfsprekend beeld is ontstaan.

De feestelijke bijeenkomst van de prijsuitreiking werd muzikaal ondersteund door leerlingen van Stichting Muziekonderwijs Grootegast, onder leiding van hun coördinator Jappie Kuipers.