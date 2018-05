Buitenpost geeft Be Quick Dokkum de punten cadeau

Buitenpost heeft drie punten verspeeld aan Be Quick Dokkum. Voor de kampioenen stond er niets meer op het spel, hetgeen op het veld zichtbaar was. Voor de Dokkumers dreigde de nacompetitie, maar de ploeg kon ondanks de noodzaak om punten bijeen te sprokkelen niet overtuigen op sportpark De Swadde. Toch vielen er maar liefst zeven doelpunten in het matige duel. De wedstrijd eindigde in 3-4. De tweede verliespartij voor de Blauwkes dit seizoen.

Buitenpost wilde wel graag winnen, maar de echte drive ontbrak. Het tempo lag te laag en de felheid ontbrak. Be Quick Dokkum startte vol ontzag tegen de kampioensploeg. Na wat speldenprikjes van de Blauwkes maakten de Dokkumers na een half uur spelen helemaal uit het niets de 0-1. De eerste kans voor Richard Kempenaar was meteen raak.

Drie minuten later viel er weer een prachtig doelpunt: Aldert Hietkamp verdubbelde de voorsprong. Amper vijf minuten later soleerde Rolf Dijk richting het Dokkumer doel en schoot schitterend binnen: 1-2. In blessuretijd van de eerste helft leverde Wim de Vries een mooie voorzet op Rudmer Loonstra die de gelijkmaker binnenkopte.

Direct na rust had Rolf Dijk Buitenpost op voorsprong kunnen zetten, maar hij tikte net naast. Folkert van Dongera had zijn vizier wel goed staan, want even later kopte de Dokkumer raak uit een hoekschop: 2-3. Dat trainer René van der Weij over een goede selectie beschikt, bleek wel als Buitenpost even aanzette en Be Quick Dokkum direct achter de feiten aanliep.

Terecht kwam de thuisploeg ruim een kwartier voor tijd op 3-3. Loonstra legde de bal panklaar terug op invaller Jorrit Terpstra die binnenschoot. Buitenpost ging op zoek naar de winnende treffer, maar kreeg de deksel op de neus. Rudolf Banga draaide zich knap vrij en scoorde de vierde treffer voor Be Quick. De thuisploeg probeerde het vervolgens nog wel, maar er lukte weinig meer.