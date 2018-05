Brassband Gloria Deï domineert op Duitse Kampioenschappen

In Beieren deed Gloria Deï mee aan de Duitse Brassband Kampioenschappen. De muzikanten uit het tweelingdorp gaven op een geweldige manier hun visitekaartje af. Gloria Deï zegevierde in Bad Kissingen op geweldige wijze.

De organisatie van de Duitse Brassband Kampioenschappen had Gloria Deï een wildcard gegeven omdat er in de tweede divisie maar twee Duitse bands aan de titelstrijd meededen. Op vrijdag 11 mei reisde de band uit Gerkesklooster-Stroobos af naar Beieren en na een overnachting in het kuuroord was zaterdag de wedstrijddag. 's Middags moest Gloria Deï als derde band aantreden in de uitstekende concertzaal ‘Regentenbau’.

Het verplichte werk ‘Entertainments’ van Gilbert Vinter kende een gedegen uitvoering in de stijl die voor dit klassieke werk vereist is. Als tegenhanger had dirigent Jaap Musschenga van Gloria Deï gekozen voor ‘Firestorm’ van Stephen Bulla. Dit werk gaat over de eerste Golfoorlog met al z’n emoties.

Gloria Deï kwam met een geweldige uitvoering op de proppen. Jurylid Frank Renton uit Engeland kwalificeerde dit als volgt: ,,This is playing way above second division standards'”. Hiermee aangevend dat de band met kop en schouders boven de rest uitstak. Uiteindelijk resulteerde dit in een puntentotaal van 185. Hiermee werd Gloria Deï ook nog eens beloond met het hoogste puntentotaal van de dag (al had ook een Duitse derde divisieband dit aantal).

Na een feestavond in het Duitse kuuroord, waar de overwinning werd gevierd, werd op zondag de terugreis ingezet. Gloria Deï kan terugkijken op een zeer succesvol en gezellig weekend.