Uitgeblust Harkema-Opeinde laat zich ringeloren door hekkensluiter

Het aantal meegereisde Harekieten was overigens lager dan normaal. Dat had er mee te maken te maken dat er op het eigen sportpark De Bosk tal van interessante duels op de rol stonden voor de lagere seniorenteams. Wat ongetwijfeld ook een rol zal hebben gespeeld is dat de aanhang al weken niet echt wordt verwend door het Harkemaster vlaggenschip. Zaterdagmiddag was dat niet anders. Een uitgeblust Harkema-Opeinde verloor terecht met 1-0 van Friese Boys, dat zich door deze zege van de rode lantaarn ontdeed. De thuisblijvers kregen dus gelijk.

Na wat speldenprikjes, vooral uitgedeeld door de thuisclub, kwam in de achttiende minuut de openingstreffer tot stand. Na een lange bal van Pieter van der Zwaag zorgde een miscommunicatie in de Harkemaster defensie er voor dat Sander Hoekstra met de bal aan de haal kon gaan en kon scoren: 1-0. Diezelfde Sander Hoekstra was in de 39ste minuut heel dicht bij de 2-0. Met een fraaie redding was het echter Harkema-goalie De Graaf die het afstandsschot uit de kruising tikte. Pas toen de klok al op 45 minuten stond werd Harkema-Opeinde voor het eerst, en eigenlijk ook meteen voor het laatst gevaarlijk. Alex van der Tuin kapte zich vrij in het Friese Boys-strafschopgebied en stond op het punt om uit te halen. Het was de aanstormende Cris Alma die het leder voor de voeten van Van der Tuin weg op doel schoot. De poging van Alma vloog rakelings naast het doel.

De rust is dikwijls een welkome onderbreking voor ploegen die voetballend kwakkelen. Voor Harkema-Opeinde was dat in Kollumerzwaag niet het geval want het vertoonde spel bleef ook in de tweede helft ver beneden de maat. Meteen na de pauze had de thuisploeg de stand op 2-0 kunnen brengen. Sander Hoekstra kon alleen door richting het Harkemaster doel maar strandde andermaal op keeper De Graaf. Hierna ontstond er een fase waarin er voor beide doelen nauwelijks iets te beleven viel. Friese Boys vond het wel best en koesterde de voorsprong. Harkema-Opeinde spartelde maar raak en slaagde er nauwelijks in plaagstootjes uit te delen. Gerwin van der Meulen, de veteraan in het Friese Boys-doel, werd nimmer op de proef gesteld. Toen de wedstrijd naar het einde kabbelde, was het de ploeg uit Kollumerzwaag die dichter bij de 2-0 was dan Harkema-Opeinde bij de gelijkmaker. René de Jong caramboleerde de bal in minuut 70 vanuit een omhaal net naast de paal. In de laatste minuut ramde Sander Hoekstra vanuit een moeilijke hoek het leder hard op diezelfde paal.

Het laatste fluitsignaal werd door beide ploegen als bevrijdend ervaren. Friese Boys pakte drie zeer belangrijke punten in de degradatiestrijd. Harkema-Opeinde werd door het eindsignaal uit haar lijden verlost. Enige pluspunt deze middag voor de groengelen was het debuut van de junioren Remco de Bruin en Kevin van der Meulen. Voor de ploeg van Willem Schokker resteren nog twee wedstrijden om een nog enigszins redelijke eindklassering te bewerkstelligen. In het negatiefste geval wordt geëindigd op de kleurloze plek acht. Afgaande op het vertoonde spel dit weekeinde is dat overigens ook de maximaal haalbare positie.