Rottevalle niet opgewassen tegen Veenhuizen

En het scenario leek bewaarheid te worden, want binnen tien minuten stond Rottevalle op een 2-0 voorsprong. Al in de tweede minuut lag de bal na een hoekschop in het net achter de doelman van Veenhuizen. Folkert Bosma mocht de treffer op zijn naam schijven.

In de achtste minuut speelde Luuk de Roo zich knap vrij en schoot fraai binnen. Een prachtig en goed begin van Rottevalle, waar Veenhuizen niet helemaal op gerekend had en ook geen genoegen mee nam.

Dit was een kampioen-onwaardig en Veenhuizen nam de regie over. Met goed positiespel werd Rottevalle teruggedrongen en dat betekende dat de wedstrijd in een mum van tijd kantelde. Voor de spelers en supporters van Rottevalle het in de gaten hadden, stond er al een 2-2 op het scorebord.

Veenhuizen, niet voor niets een gemakkelijk scorende ploeg, strafte een paar verdedigingsfouten genadeloos af. En na de gelijke stand liet ook de 2-3 niet lang op zich wachten toen Rottevalle de bal na een hoekschop van Veenhuizen niet kon wegwerken.

Voor Rottevalle een teleurstellend verloop van het eerste bedrijf, maar de stand bood nog mogelijkheden. Het was een open wedstrijd, maar Rottevalle moest ook in de tweede helft ervaren dat Veenhuizen het betere spel in huis had.

Veenhuizen was heer en meester en Rottevalle kon er weinig tegenin brengen. Het was dan ook een wonder dat Rottevalle op gelijke hoogte kwam na een spaarzame tegenstoot. Het was opnieuw Luuk de Roo die met een knappe kopbal zijn tweede doelpunt maakte.

De Drentse kampioen kwam vlak voor tijd na balverlies op het middenveld van Rottevalle op voorsprong: 3-4.

Rottevalle speelt zaterdag uit tegen Opende. Aanvang 14.30 uur.