Heideruters en Marruters winnen prijzen

Namens De Heideruters uit Harkema reed Jayda Kailola naar een eerste prijs in de klasse L op het Nienoord-concours in Tolbert. Dit deed zij met haar pony Legends Blue. Met haar andere pony, Orchids Radja, werd ze tweede in de klasse M en eerste in de klasse Z.

Jade Bolhuis was op een concours in Roden, waar ze met haar pony Dorien naar een eerste prijs reed in de klasse B. Jody Bakker won met Gouverneur een eerstew prijs in de Z1-dressuur.

Dineke Veenstra was op een concours in Gaasterland. Ze reed met haar pony Anjershof Peggy naar een eerste en tweede prijs in de klasse L.

Marruters

Bij LR/PC de Marruters uit Eastermar werd Jan de Boer met zijn pony Rocky B eerste in de klasse M springen, categorie CDE. Met Kantjes Freek werd hij bovendien eerste in de klasse Z-springen, categorie CD.

Melissa Kloosterman won met haar paard Joompels een eerste prijs in de klasse BB-springen op een concours in Coevorden.