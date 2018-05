’t Fean ’58 niet ongelukkig in uitbeurt bij Grijpskerk

De wedstrijd Grijpskerk - ’t Fean ’58 was er zaterdag eentje om des keizers baard. De thuisclub was veilig, de Feansters kampioen.

Dat was ook te merken aan het spel. Dat ’t Fean ’58 met een 1-2 overwinning uit Grijpskerk vertrok was meegenomen, verdiend niet. Een gelijkspel gaf de verhouding beter weer.

De wedstrijd werd pas leuk in de tweede helft en dan met name in het laatste halfuur. Toen fleurden enkele spectaculaire momenten voor beide doelen de wedstrijd nog wat op. Trainer Jan Faber van Grijpskerk liet toen drie A-junioren opdraven: Luuk Schreurs, Dajo Klunder en Joost Schoenmaker. Zij hadden in de midweekse ontmoeting tegen Anjum (1-5 winst) voor de gehele productie gezorgd.

Hoewel ’t Fean ’58 de eerste helft een veldoverwicht had waren de gevaarlijkste kansen voor Grijpskerk. De afscheid nemende Ron Stoutmeijer kreeg twee mogelijkheden, maar hij wist ze niet te benutten. Toen Jens Hamstra in het strafschopgebied onderuit werd gehaald kon scheidsrechter Bakker niet anders dan naar de stip wijzen. André van der Molen schoot feilloos binnen (0-1).

De laatste twintig minuten van de wedstrijd kende het nodige spektakel. Eerst haalde Stephan Reker een inzet van Joost Nieuwenhuis van de lijn. Harm Vrij zag zijn schot gekeerd door doelman Dirk Jan Postma, uit de rebound knalde Jens Hamstra de bal op het lichaam van de keeper.

Theo van der Meer, die zijn broer Jelmer in de tweede helft in het Feanster doel afloste, onderscheidde zich daarna enkele keren. Hij pareerde eerst een schot van Dajo Klunder, waarna Luuk Scheurs uit de rebound op de paal schoot.

Vijf minuten voor het einde slalomde Joost Nieuwenhuis door de verdediging (0-2) en leek de wedstrijd gespeeld. Maar een minuut later werd Klunder diep gespeeld. Hij was niet zelfzuchtig en legde de bal breed op Schoenmaker (1-2). Dat het hierbij bleef dankte de kampioen aan zijn doelman na prima reddingen op inzetten van weer Klunder en een kopbal van Stephan Reker.

,,Grijpskerk had zeker een punt verdiend”, vond assistent-trainer Minno van der Werff, die het kampioenschap van zijn ploeg had gemist wegens vakantie. ,,In de tweede helft zakten we helemaal in. Het ging vandaag nergens meer om, maar we krijgen nog twee wedstrijden tegen ploegen, voor wie wel wat op het spel staat. Wij zijn verplicht om er dan te staan.”

Bij het opgaan van het speelveld vormden de spelers van Grijpskerk een erehaag voor de kampioen. Een bijzonder gewaardeerde geste van de gasten.