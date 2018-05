Punt volstaat voor nacompetitie SC Kootstertille

Beide teams solliciteren voor een betere uitgangspositie in de nacompetitie naar de tweede plaats. Die blijft voorlopig in handen van SC Kootstertille en met het behaalde punt stelden de Tilsters het extraatje definitief veilig.

Het bij vlagen aantrekkelijke duel deed het beste bij beide teams bovendrijven al had SC Kootstertille het duel voor rust ook zo maar kunnen beslissen. Ondanks een aantal uitgelezen mogelijkheden voor de thuisclub wist Tzummarum de schade tot aan de rust tot slechts een tegentreffer te beperken. In minuut acht was Aize Storm al dichtbij de 1-0 voorsprong maar belandde zijn inzet tegen de paal. Even later kreeg SC Kootstertille een hoekschop te nemen en bereikte de bal uiteindelijk Tom van der Veen. Notabene met zijn verkeerde been schoot hij de bal uit een bijna onmogelijke hoek in het dak van het doel en bracht de Tilsters met een schitterende treffer aan de leiding. Beide teams verscholen zich niet achter tactisch vernuft maar kozen vol voor de winst wat het als kijkspel uiterst aantrekkelijk maakte. Toch duurde het een halfuur alvorens Tzummarum aan een serieuze kans kwam. Koningsschutter Tim Grond was tot dan uitstekend in bedwang gehouden maar wist zich eindelijk van zijn plaaggeesten te ontdoen. De venijnige uithaal werd echter bekwaam door thuisclub doelman Albert Jan Merkus onschadelijk gemaakt. Tzummarum kreeg meer grip op het spel en na ruim een halfuur was de uithaal van Arjen Hogenhuis niet misselijk maar scheerde rakelings naast de Tilster veste. De laatste tien minuten waren weer voor de thuisclub en in die fase had SC Kootstertille de voorsprong moeten uitbreiden. Na een actie van Gerbrand Waaksma kreeg Aize Storm de bal ter hoogte van de tweede paal maar kon diens inzet nog ternauwernood van de doellijn worden weggehaald. Ook een doelpoging van Tom van der Veen had een beter lot verdiend maar werd met de nodige moeite door sluitpost Jelle Pieter van der Walt tot hoekschop verwerkt. In de slotminuut voor de rust had de voorsprong zeker verdubbeld moeten worden. Arbiter Pool uit Rottevalle annuleerde een doelpunt van de gasten wegens buitenspel. De vrije schop werd razendsnel door Tille doelman Albert Jan Merkus genomen en de bal kwam uiteindelijk bij Tom van der Veen. Die deed daarna bijna alles goed, bijna. Eerst schakelde hij doelman Van der Walt op snelheid uit en kon richting het verlaten doel afstevenen. In plaats van nog enkele meters met de bal te maken schoot hij te gehaast in en raakte tot ontzetting van de thuisclub slechts de buitenkant van de paal. De gasten zochten tevreden met de te overbruggen achterstand de kleedkamers op. Ruim vijf minuten na de thee was het duel zelfs in evenwicht gebracht. Het niet geconcentreerd genoeg uitverdedigen van Menno Waasdorp bracht Rick de Graaf in balbezit en de snoeiharde inzet was goed voor de onverwachtse gelijkmaker; 1-1. SC Kootstertille leek even van slag en Tzummarum kwam tot meer kansen. Doelman Merkus voorkwam met de voet een volgende tegentreffer van Jelmer van der Meer en even later onderscheidde de Tilster sluitpost zich opnieuw, nu op een inzet van Simon Houtsma. Langzaam herstelde SC Kootstertille zich en wist het ook aanvallend weer de aandacht op zich te eisen. Tom van der Veen liet een als voorzet bedoelde bal los die nog nipt door de Tzummarum goalie onder de lat vandaan kon worden getikt. Jouke Waaksma Bzn kreeg ook een tweetal kansen om de Tilsters opnieuw op voorsprong te brengen maar eerst verdween een kopbal net naast en werd vervolgens een slecht weggewerkte bal in de defensie van Tzummarum te zacht ingeschoten. De beste kans op de overwinning kwam in blessuretijd voor rekening van Tim Grond maar de anders zo trefzekere goaltjesdief schoot de bal nu rakelings voorlangs. Het zou de uitslag ook geweld hebben aangedaan en dus konden beide teams prima leven met de uiteindelijke 1-1.