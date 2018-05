Een klas van de lts in Surhuisterveen van 1959

Even flink terug in de tijd. Een foto uit 1959 van een groep scholieren van de lts Surhuisterveen.

De foto is van klas 1c van de lagere technische school in Surhuisterveen. Op de achterste rij v.l.n.r. Wietze Schievink, Joop Mozes, Elibertus Tamminga en Lieuwe Tiemersma.

Middelste rij v.l.n.r. Lowie Tuinstra, Willem Schievink, Sjoerd Postma, Lutzen van der Wal, de heer Bakker, Klaas Land, Tjeerd van der Meer en Pieter Veenema.

Voorste rij v.l.n.r. Marten Pietens, Douwe van der Molen, Siete Merkus, Miente Snip, Hendrik van der Meer, Johannes Land, Jaap Stijkel, Willem Storteboom en Sander Pool.

Als mensen willen reageren, kunnen ze contact met mij opnemen, zo laat inzender Wietze Buma weten. Buma, hij woont in Jonkersvaart, is telefonisch bereikbaar op nummer 0594 - 642526 en per e-mail via wietzebuma@impressent.nl