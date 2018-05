Knappe overwinning Rottevalle in Ee tegen Oostergo

Oostergo, het elftal van trainer Klaas Haijema, stond keurig op een tweede plaats achter het ongenaakbare Veenhuizen. Op eigen veld is de ploeg, gesteund door een trouwe en fanatieke supportersschare, maar moeilijk te verslaan.

Maar op deze avond ging de overwinning terecht naar een strijdend en beter voetballend Rottevalle. Al binnen drie minuten opende Rottevalle de score door een doelpunt van Jelle Witteveen. Hij had er twee pogingen voor nodig, want al juichend zag hij de bal eerst op de paal belanden. Gelukkig was de rebound niet moeilijk en zo had Rottevalle een snelle voorsprong te pakken.

Oostergo zou deze tegenslag niet meer te boven komen. Wel ging het wakker geschrokken met alle macht op zoek naar de gelijkmaker. De thuisclub had het meeste balbezit en optisch leek het wachten op een doelpunt van Oostergo een kwestie van tijd. De achterhoede van Rottevalle, met in het doel Riekele Borger als stand-in voor Robert de Jong, hield het hoofd koel en greep steeds tijdig in.

Zo speelde Oostergo, ondanks de hartstochtelijke aanmoedigingen achter het doel, weinig klaar. Sterker nog, Rottevalle kreeg een aantal uitgelezen mogelijkheden op verdubbeling van de voorsprong. Er lag namelijk een zee van ruimte achter de verdediging van Oostergo.

Jorrit Schra was heel dichtbij, maar strandde op de doellijn. Een paar maal redde de buitenspelval Oostergo. Met een iets zuiverder passing had het bij rust ook 0-3 kunnen staan.

De minieme voorsprong voor Rottevalle beloofde een spannende tweede helft, want Oostergo zou beslist niet opgeven. Maar na een korte opleving vanaf de aftrap was het gedaan met de aspiraties van Oostergo. Veel mislukte passes en onderling onbegrip bij de kleibewoners zorgde ervoor dat Rottevalle gemakkelijk op de been bleef.

De bezoekers kregen behoorlijk wat kansen om het duel voortijdig te beslissen, maar de mooiste aanvallen werden niet bekroond. Steffen Schra telde zijn poging al, maar zag tot zijn verbazing dat de doelman van Oostergo nog net met z’n hand de bal buiten het doel hield.

In de 82ste minuut viel dan eindelijk de al lang in de lucht hangende 0-2. Jorrit Schra was het eindstation. Ondanks dat Oostergo nog wel wilde, waren ze uitgespeeld. Zo boekte Rottevalle een knappe zege in een uitwedstrijd en blijft het meedoen voor een periodetitel.

Zaterdag komt kampioen Veenhuizen op bezoek op sportpark It Hagehiem in Rottevalle. De aanvang van deze wedstrijd is 14.00 uur.