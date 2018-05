Hap & Stap event Foodwalk Buitenpost in teken van de bij

Bloemenparadyske, De Muzykpleats, obs De Mienskip, Streekwinkel Op ’e Stâl en het Tuincafé bij De Kruidhof - alle op de route - hebben voor de wandelaars weer lekkere hapjes gemaakt van deze kruiden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij deze bedrijven en deelnemers hebben deze dag ook gratis entree in De Kruidhof, Hortus van Fryslân.

Ook kunnen de wandelaars een rondleiding volgen bij imker Gerard Staats op het Paradyske. Voor de rondleiding dienen mensen zich apart aan te melden via het Bloemenparadyske. De route is tevens voor het eerst te lopen met een audiogids via de gratis IZI travel app.

Hap & Stap event

De kaartverkoop voor het evenement is inmiddels in volle gang. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Bloemenparadyske, De Muzykpleats, obs De Mienskip, Streekwinkel Op ’e Stâl en De Kruidhof. Ook deze keer is de kaart weer gemaakt van het speciale ‘groeipapier’.

Als de wandelaars weer thuis komen, kunnen zij de kaart in de grond stoppen en water geven. Uit de zaadjes in het papier groeien dan weer prachtige plantjes. Omdat de foodwalk deze dag in het teken staat van de bij, komen er uiteraard mooie bloemetjes uit. Buiten het Hap & Stap event om is de Foodwalk Buitenpost Kollum gratis te wandelen.

Rondleiding Imker

Imker Gerard Staats aan het Paradyske 8 te Kollum geeft die zondag 20 mei speciaal rondleidingen aan de deelnemers van het Hap & Stap event. Hij vertelt dan over zijn imkerij en hij maakt met de mensen een rondje langs zijn bijenkasten. Op de tijden 13.00, 14.00 en 15.00 uur start er een rondleiding. Voor elke rondleiding is plek voor zes personen. Om mee te doen dienen mensen zich apart aan te melden bij Tjerkje van der Laan van het Bloemenparadyske: bloemenparadyske@hotmail.com of 06-81957871.

Persoonlijke audiogids

Foodwalkers hoeven de route nu niet meer te lopen met een folder met routebeschrijving. Via de gratis IZI travel app op de telefoon of tablet kunnen mensen de Foodwalk Buitenpost Kollum vinden en via het navigatiesysteem van de app kunnen zij de route precies volgen.

,,Onderweg vertellen wij hen over de kruiden en locaties. Op die manier begeleidt een audiogids hen door het landschap”, zo vertelt Hennie Pilat-Duhoux. ,,De app brengt alle punten zo nauwkeurig mogelijk in kaart met een foto erbij. Als het kruid bloeit moet de plant gemakkelijk te vinden zijn. De route kun je zo veel beter beleven.”

Mensen die geen mobiel internetabonnement hebben, kunnen van te voren de route in de app downloaden via WiFi. Daarna kunnen ze enkel via GPS-signaal op de telefoon de route volgen. Ook de audiogids werkt dan.

Kennismaken met de eigen natuur

Startend bij De Kruidhof in Buitenpost gaat de foodwalk langs leuke locaties en door verschillende landschappen met wilde kruiden, groenten en bijzondere vruchten als gele kornoelje, vlier, gele waterkers, pinksterbloem, watermunt, look-zonder-look, zevenblad, kleinfruit, daslook, brandnetel en speenkruid.

Wandelaars kunnen zelf wilde kruiden en eetbare planten plukken voor gebruik in de eigen keuken. De Foodwalk is dan ook een kennismaking met en bewustwording van de natuur in de eigen omgeving.