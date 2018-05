EP Pool Surhuisterveen viert 25-jarig bestaan onderneming

Bij EP Pool in Surhuisterveen is het volgende week volop feest. De onderneming viert haar 25-jarig bestaan en pakt flink uit met ‘écht spectaculaire acties’.

De spetterende aanbiedingen die de jubilerende zaak in petto heeft, staan voor donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 mei op de rol. Dit betreffen zowel scherpe kortingen op het gebied van beeld en geluid als op witgoedproducten.

Witgoed maakt sinds drie jaar deel uit van het aanbod van EP Pool. Ietsen Pool verbreedde het aanbod in het voorjaar van 2015. Onder de naam Pool Hifi Video Centre ging hij in april 1993 van start met een winkel aan de Vierhuisterweg in Surhuisterveen. Zeven jaar later volgde een verhuizing naar het huidige onderkomen aan De Dellen in het centrum van Surhuisterveen. Een toplocatie, aldus Pool. ,,We zijn hier veel meer zichtbaar.”

In de kwart eeuw dat Pool nu aan de weg timmert, heeft de onderneming een goede reputatie opgebouwd. De zaak is een begrip geworden in de wijde regio. Vele particulieren komen van heinde en verre om hun apparatuur in Surhuisterveen aan te schaffen. Ook wist EP Pool grote zakelijke partijen aan zich te binden, waaronder sc Heerenveen en FrieslandCampina. ,,Ze hebben ons wel gevonden”, lacht Pool in een terugblik over de afgelopen 25 jaar.

Naast de goede service en dito kwaliteit is het bij de klantenbinding ook van belang om met vaste, vertrouwde gezichten te werken, stelt medewerker Piet Pietersma. Hij maakte in 1993 met Ietsen Pool de stap naar de nieuwe onderneming. Pietersma en Pool zijn al veertig jaar collega’s. Ietsen Pool viert dit jaar ook nog een ander jubileum; hij zit al vijftig jaar in het vak.

Het succes van de zaak is volgens Pool eveneens te danken aan een goede wisselwerking met het personeel. ,,Je moet medewerkers de kans geven om mee te denken in de onderneming. Een winkel runnen is teamwork. Het is een hele prestatie om er na 25 jaar nog te zijn in een wereld die zó snel verandert en met zeer grote spelers.”

Daarnaast heeft het gunstige ondernemersklimaat in Surhuisterveen een positieve uitwerking gehad op Pool Hifi Video Centre en EP Pool, aldus de zakenman. ,,Surhuisterveen heeft een goed winkelklimaat met een grote verscheidenheid. Speciaalzaken zijn volop vertegenwoordigd. Surhuisterveen is een compleet warenhuis voor de consument. Mede daardoor hebben wij bestaansrecht.”

EP Pool, waar alle bekende merken verkrijgbaar zijn, ziet met haar formule de toekomst zonnig tegemoet. ,,We zijn flexibel in een sterk veranderende branche”. De mensen kunnen hier terecht voor een totaalpakket, wijst Pietersma op het feit dat aan De Dellen alles onder één dak is op het gebied van beeld, geluid en witgoed. ,,Dat geeft een boost.”

De wereld van het witgoed biedt ook weer nieuwe uitdagingen, aldus Pietersma, die zich graag in ontwikkelingen verdiept. ,,Dit is een enerverend vak vol afwisseling.” EP Pool hoopt haar opgebouwde reputatie en vertrouwen vast te houden en verder uit te bouwen. Wel is er soms verbazing over de grote afstanden die klanten afleggen om de Feanster speciaalzaak te bezoeken. ,,Het is frappant dat er mensen zijn die honderd kilometer rijden om hier te komen.”

Het vormt een stil bewijs dat EP Pool in de voorbije kwart eeuw haar zaken uitstekend voor elkaar heeft gehad. ,,En dat willen we graag op dezelfde manier voorzetten.”