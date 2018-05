Tuorke en Jurre verwennen moeder zaterdag in Surhuisterveen

Wekenlang heeft het tweetal zitten broeden op een leuk presentje. Na het lezen van een groot aantal Woon magazines was het tweetal eruit. Wat dit is geworden vertellen ze niet. Alle moeders worden uitgenodigd in het centrum van Surhuisterveen en kunnen dan hun cadeau in ontvangst nemen. Ook voor de kinderen heeft het duo een kleinigheid bij zich.

Tuorke en Jurre kijken alweer vooruit naar de volgende leuke evenementen in Surhuisterveen. Op zaterdag 19 mei is er natuurlijk het bekende Open Podium, waar veel startende muzikanten hun kunnen aan een groter publiek gaan vertonen. De podia staan ook tijdens deze editie kris kras door het centrum van Surhuisterveen. De organisatie van dit evenement is in handen van Cultuurcentrum De Wâldsang en de Promotie Commissie Surhuisterveen (PCS).

Op 19 mei is er ook feest op de Gedempte Vaart. Voor de derde keer in successie trekken de winkeliers alles uit de kast voor een mooi festijn. In de maand juni zijn Tuorke en Jurre aanwezig bij de Feanster 40, Vaderdag en nog veel meer activiteiten die gepland staan in de aankomende periode. ,,Dat wil je niet missen.”