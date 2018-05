Nieuwe aanvaller voor Harkemase Boys

Harkemase Boys heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Thomas Careman. De 25-jarige Careman komt over van Be Quick 1887. Bij de Groningers is Careman momenteel aan zijn tweede seizoen in de Derde Divisie zondag bezig.

Careman is ooit begonnen bij Actief uit Eelde. Daarna speelde hij vier jaar lang voor Oranje Nassau Groningen. Na die periode zocht Careman een nieuwe uitdaging. Die vond hij bij Achilles 1894. Bij de club uit Assen speelde Careman vaak achter de spitsen en scoorde hij dertig keer. Voor Be Quick 1887 heeft Careman dit seizoen al achttien keer doel getroffen.

De aanvaller is na Jari Slort, Willem Huizing en Joris Voest de vierde aanwinst voor Harkemase Boys. ,,Ik ben er trots op dat ik volgend seizoen voor Harkemase Boys speel, de club spreekt me heel erg aan", vertelt Careman, die voorin op meerdere posities inzetbaar is. ,,Ik ben dit seizoen een aantal wedstrijden komen kijken. Dan zie je wat voor aantrekkingskracht deze club heeft. Na een gesprek met de trainer en de Technische Commissie, die me een aantal wedstrijden hebben bekeken, was het voor mij duidelijk dat ik naar Harkemase Boys wilde, ondanks interesse van een aantal andere clubs."