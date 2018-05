Huisarts Doeke Keizer houdt in Eastermar lezing over pijn

Doeke Keizer, huisarts in Harkema en omstreken, houdt woensdagavond 16 mei een lezing in Eastermar. Plaats van handeling is vanaf 20.00 uur De Hege Stins, Torenlaan 12-14. Keizer houdt deze lezing ten bate van KWF/ Samenloop voor Hoop Eastermar.

Miljoenen mensen in Nederland lijden aan chronische pijn. Maar hoe werkt pijn eigenlijk? Heeft chronische pijn een psychische of lichamelijke oorzaak? Wat is de rol van de hersenen? En wat kun je eraan doen (en wat beter niet)?

Keizer neemt u op 16 mei mee door de wondere wereld van pijn. Er is gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren. De entree bedraagt vijf euro. Er kan contant worden betaald of online via https://acties.samenloopvoorhoop.nl/chronischepijnlezing25april bij ‘doneer nu’.

De hele opbrengst komt ten goede aan KWF/Samenloop voor Hoop. Doel van deze organisatie is om de zorg voor mensen met kanker te verbeteren.