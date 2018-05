Clubgenoten TTS sparen elkaar niet in zomerdamcompetitie

Bij de loting voor ronde 2 van de zomerdamcompetitie van TTS was niet te voorkomen dat clubgenoten tegen elkaar zouden uitkomen. Karel de bruin van thuisclub TTS gaf teamgenoot Sietse Jonker het nakijken in een 4 om 2 stand.

Ook Geert Rozenberg van de Mildammers had geen genade met de oudste deelnemer Klaas Mondria. Verder waren er nog de nodige foutjes, waardoor waarschijnlijk een iets andere uitslag tot stand was gekomen.

Dit bleek onder meer het geval in de partijen van Bernard Post-Sipke Doller en Gerrit Terpstra. In het programma toernooibase is één en ander te bewonderen.

Na twee ronden zijn er drie spelers met vier punten: Sjoerd van der Molen, Johan Tuenter en Pieter Dijkstra. Laatstgenoemde crack uit Stiens is ook de enige speler die het blauw in toernooibase heeft behaald. Een tweetal offers was de genadeslag voor Tjalling Oegema.

De uitslagen:

Erwin Heslinga - Henk Jonker 2-0

Sipke Doller - Bert Oegema 2-0

Martin Boersbroek - Bernard Post 1-1

Reinout Sloot - Douwe Douma 1-1

Gerrit Terpstra - Henk Prak 1-1

Tjalling Oegema - Pieter Dijkstra 0-2

Siep Altena - Luitzen vd Heide1-1

Karel de Bruin - Sietse Jonker 2-0

Harm Terpstra - Wim Riddersma 0-2

Geert Rozenberg - Klaas Mondria 2-0

Willem Lep - Piet Wiersma 0-2

Johan Tuenter - Sjouke Zijlstra 2-0

Sape Hiemstra - Sjoerd vd Molen 0-2

Jan Hiemstra - Gerard Weinans 1-1

Joop de Graaf - Dummy 1-1