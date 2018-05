Amazones De Heideruters in vorm

Z

o was er een concours in de HJC Manege in Tolbert. Dineke Veenstra won hier met haar pony Anjershof Peggy een eerste prijs in de klasse L. Clubgenote Jayda Kailola legde met pony Orchids Radja beslag op de klasse M.

De amazone reed op een concours in Zuidwolde. Bovendien won ze met haar pony Legends Blue ook nog een zevende prijs in de klasse L. Joke Bakker was eveneens op concours in Zuidwolde. Hier reed zij met Ella’s Choice naar een knappe tweede prijs. Deze combinatie verscheen ook aan de start op CH Westerkwartier, waar de grote prijs in de finale werd gewonnen.