Surhuisterveen en Haulerwijk halen het einde van de wedstrijd niet

Scheidsrechter Krol hield er na 75 minuten mee op. Nadat Sjoerd Veenstra namens Surhuisterveen op magistrale wijze de voorzet van Wierd Hamstra binnenkopte, wat de 3-3 op het scorebord bracht, sloegen bij de spelers van Haulerwijk de stoppen door.

Het dieptepunt hierbij was dat de keeper van een kleine afstand de bal tegen het hoofd van de scheidsrechter gooide, waarna deze onderuitging. De arbiter wilde en kon niet verder en staakte het duel. Dit was een triest einde van een wedstrijd die niet goed was en een vervelende confrontatie zou worden.

Na rust - halverwege was de stand 2-2 met twee thuisclubdoelpunten van Sjoerd Veenstra - was al enige onvrede te bespeuren. Maar de scheidsrechter deelde slechts een gele kaart uit die later nog gevolgen zou hebben. In de vijftigste minuut kwam Haulerwijk weer op voorsprong. Dit was voor de thuisclub het sein alles op de aanval te zetten. Haulerwijk werd onder druk gezet, maar kwam er ook gevaarlijk uit.

Na een aanval van Haulerwijk die werd afgefloten voor buitenspel was er een speler die er het niet mee eens was. Hij liet dat merken in woord en gebaar. Hierop kreeg hij een gele kaart. Hier was hij het ook niet mee eens en protesteerde weer waarna een tweede gele kaart volgde en dus rood. Direct hierna was trapte de speler die in de eerste helft een gele kaart had gekregen de bal opzichtig weg uit onvrede met een beslissing van de scheidsrechter. Dat leverde hem ook de tweede gele prent op, waardoor hij eveneens kon vertrekken.

Na deze twee uitsluitingen zocht Surhuisterveen de aanval op wat in de 75ste minuut de gelijkmaker opleverde door de derde goal van Sjoerd Veenstra. Hierna gebeurde er iets wat niet op het voetbalveld thuishoort. De gevolgen zullen de komende weken wel blijken. De KNVB zal zich over deze wedstrijd buigen.

Voor Surhuisterveen staat komende donderdag - Hemelvaartsdag - de uitwedstrijd in en tegen Smilde ’94 op het programma.