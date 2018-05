Politie zoekt eigenaar van ‘gestolen’ aanhangwagen

In de afgelopen nacht - zondag op maandag - zagen agenten een voertuig een aanhangwagen rijden. De bestuurder kon geen goede verklaring geven over de herkomst van de aanhanger. De aanhanger is voor onderzoek meegenomen naar het bureau in Drachten.

,,Mocht deze aanhanger vannacht of eerder bij u gestolen zijn dan verzoeken we u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen”, zo luidt de oproep van de politie. ,,BVH: 2018 111 647.”